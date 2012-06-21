Під час зсідання РНБО, яке відбудеться 18 червня, планується роглянути п'ять питань порядку денного.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс Президента України, вул. Банкова, 11)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед питань, винесених на розгляд РНБО: розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України; питання щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію Указом Президента від 25 березня 2021 року № 122.

Крім того, одне питання буде розглянуто в закритому режимі. І п'ятим пунктом порядку денного засідання зазначено «різне».

Посля завершення засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова, орієнтовно о 18.00, повідомили в пресслужбі.