Компанія SpaceX завершила формування першого в історії повністю цивільного екіпажу космічного корабля, повідомляється на сайті місії Inspiration4.

Стали відомі імена двох останніх членів екіпажу, які братимуть участь у польоті на Crew Dragon.

Третім членом екіпажу стане дослідниця Ніас Проктор, яка буде пілотом місії і помічником командира. На сайті уточнюється, що в 2009 році вона безуспішно намагалася пройти відбір для космічних польотів НАСА, а в 2017 році Проктор співпрацювала з програмою космічного відомства з імітації польоту на Марс.

В якості четвертого туриста на борт візьмуть ветерана ВВС і співробітника корпорації Lockheed Martin Крістофера Семброскі. Він виконуватиме обов'язки бортінженера.

На початку лютого компанія SpaceX розповіла, що до кінця 2021 року Crew Dragon здійснить перший в історії політ без професійних астронавтів на борту. Першими двома туристами були названі бізнесмен Джаред Ісаакман – командир місії і медик Хейлі Арсенокс – бортовий лікар.

Кожне з чотирьох місць на кораблі має свою назву: «Лідерство», «Надія», «Великодушність» і «Процвітання».

На сайті місії уточнюється, що політ туристичного рейсу Crew Dragon на низькій навколоземній орбіті близько 540 кілометрів відбудеться не раніше 15 вересня 2021 року і триватиме близько трьох днів. SpaceX буде здійснювати контроль над польотом кожні 90 хвилин – час одного оберту навколо Землі. Корабель стартує з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»