SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink, повідомляється на сайті компанії.

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) о 12:34 за часом Східного узбережжя США (19:34 за київським часом).

SpaceX пише, що під час запуску застосовувався перший ступінь ракети-носія, яка до цього використовувалася при п'яти запусках. Цей елемент Falcon 9 планується знову повернути на Землю. Через кілька хвилин після старту щабель в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Завдяки цій технології компанія економить на вартості чергових запусків носіїв.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кілограм. За оцінкою SpaceX, запуск в цілому 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію обійдуться в 10 мільярдів доларів.

У березні SpaceX вже запускала ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками для орбітальної мережі Starlink.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»