Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

У понеділок у деяких містах на північному заході США зафіксували найспекотніший день в історії спостережень. Температури побили встановлені досі рекорди.

До вечора понеділка стовпчики термометрів досягли в Сіетлі 42 градусів за Цельсієм, що набагато вище недільного максимуму у 40 градусів. У Портленді (штат Орегон) було 46,6 градуса. Такі високі температури є нечуваними для дощового регіону, де червень історично називають «мокрим» через прохолоду і опади, відзначає Associated Press. Середня температура в Сіетлі в червні становить близько 21,1 градуса, і менше половини жителів міста мають у себе вдома кондиціонери.

Спека змусила владу Сіетла закрити школи, деякі магазини і багато підприємств, щоб захистити робітників і туристів. Не працювали центри тестування на COVID-19 і мобільні пункти вакцинації. Департамент парків закрив критий громадський басейн через розпечене повітря всередині.

Хвиля тепла, відзначають метеорологи, була викликана так званим «куполом високого тиску», який встановився над північним заходом. Впливає і антропогенна зміна клімату, яка робить такі екстремальні погодні явища більш ймовірними і більш інтенсивними. Зік Хаусфазер, вчений, що займається кліматичними явищами, заявив, що за останні півстоліття температура води на північному заході Тихого океану збільшилася на 1,7 градуса за Цельсієм. Очікується, що у вівторок тепловий купол зміститься до східного узбережжя Америки.

Влада канадської провінції Британська Колумбія напередодні також закрила школи і університети через сильну спеку, яка підштовхнула температуру в західній канадській провінції до загальнонаціонального рекорду в Канаді, повідомляє Reuters. Влада Литтона, міста в центральній частині Британської Колумбії, розташованого приблизно в 200 кілометрах на північ від Ванкувера, повідомили про температуру в 46,6 градусів за Цельсієм. До цього історичний максимум в Канаді становив 45 градусів за Цельсієм і був зафіксований в Саскачевані в 1937 році.

На більшій частині західної Канади були зафіксовані місцеві температурні рекорди. Спека змусила людей шукати притулок на пляжах і в озерах. Повідомлення в соціальних мережах з порадами про те, як зберігати прохолоду в будівлях, де менше 40% будинків мають кондиціонери. За словами Грега Флатова, старшого наукового співробітника відділу навколишнього середовища і зміни клімату, така висока стійка спека вкрай незвичайна для цієї частини Канади, яка більше звикла до тривалих дощів, ніж до сонця.