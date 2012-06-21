Міжнародну спільну виробничу практику студентів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця і Познанського технічного університету організували кафедра підприємницької діяльності та Центр українсько-польських академічних обмінів ХНЕУ за підтримки Харківської міської ради і Генерального консульства Республіки Польщі в Харкові. Протягом першого тижня шість харківських студентів відвідали Познанський університет і польські виробничі підприємства. А другого тижня дев’ятеро польських студентів приїхали до Харкова на завод «Електроважмаш». Студенти побували в музеї і виробничих цехах, зустрічалися з керівництвом підприємства.
На презентації підсумків спільної практики студенти не тільки представили виробничі підприємства, які вони відвідали, а й запропонували напрями їхнього розвитку, кооперацію, розширення ринків збуту, впровадження інновацій у виробничі процеси, застосування новітніх методів організації робочих місць.
Як зазначив проректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Володимир Єрмаченко, польський досвід дасть змогу українським підприємствам налагодити оновлення і розвиток власного виробництва.
Учасників міжнародної спільної виробничої практики нагородили почесними сертифікатами і подарунками від дружніх університетів і підприємств, а Харківська міськрада організувала екскурсію місцями, пов’язаними з польською історією в Харкові.