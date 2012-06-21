9 червня віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський провів онлайн-зустріч із заступником помічника Генерального секретаря НАТО Гордоном Девісом, у межах якої обговорив деякі аспекти реформування оборонної промисловості України.

Очільник Мінстратегпрому поінформував представника Альянсу про Стратегію розвитку ОПК України, яку вже в червні мають винести на розгляд РНБО. Олег Уруський також повідомив про зміни в системі оборонних закупівель і початок корпоративних перетворень підприємств ОПК.

"Урядом вживаються кроки щодо повної імплементації ЗУ "Про оборонні закупівлі", а законопроект "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" вже пройшов перше читання у Верховній Раді України і незабаром буде внесений до сесійної зали на друге читання", – повідомив віце-прем’єр-міністр України.

Окрім того, опрацьовано концепт створення в Україні державних холдингових компаній, які стануть, за словами посадовця, повноцінними гравцями конкурентного бізнес-середовища в країні.

Олег Уруський наголосив на активізації військово-технічної співпраці між Україною та НАТО.

"Представники Мінстратегпрому зацікавлені брати участь у роботі профільних груп та підгруп Альянсу з метою поглиблення взаємодії та нарощування темпу інтеграційних процесів", – зазначив він.

Посадовець нагадав, що Стратегія національної безпеки України, яка була затверджена 2020 року, визначає європейську та євроатлантичну інтеграцію одним із фундаментальних національних інтересів України.

Своєю чергою заступник помічника Генерального секретаря НАТО привітав початок перетворень в оборонно-промисловій галузі України, погодився із доцільністю залучення представників Мінстратегпрому до спільних робочих груп/підгруп Альянсу та висловив сподівання, що все заплановане в контексті реформ буде успішно реалізовано. Гордон Девіс також висловив підтримку України на її євроатлантичному шляху.