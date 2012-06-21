"Ми підтримуємо нашого союзника, Велику Британію, в протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна", - зазначають у посольстві.

Як повідомлялося, в середу в Міноборони РФ повідомили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця "Дефендер", який уранці ввійшов у територіальне море РФ у Чорному морі в районі мису Фіолент на три кілометри.

"Есмінець було заздалегідь попереджено про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації. На попередження не відреагував", - зазначили в Міноборони РФ. Прикордонний сторожовий корабель здійснив попереджувальну стрільбу, а бомбардувальник Су-24М здійснив попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) по курсу руху есмінця КРЗ "Дефендер", заявили російські військові.

Однак пізніше в міністерстві оборони Великої Британії стверджували, що російські військові не відкривали попереджувального вогню у зв'язку з проходженням есмінця "Дефендер" ВМС Великої Британії в Чорному морі поблизу Криму. У відомстві заперечували, що на шляху прямування есмінця російська сторона здійснювала бомбометання.

Також в британському уряді заявили, в майбутньому британські кораблі знову будуть ходити у водах Чорного моря неподалік від Кримського півострова.

"Звичайно, так ... Ми ніколи не визнавали анексію Криму, це були українські територіальні води", - відповів на відповідне запитання телеканалу Sky News державний секретар міністерства довкілля Великої Британії Джордж Юстіс.