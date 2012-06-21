Сполучені Штати Америки у наступному році розпочнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на Одещині під час урочистих заходів з нагоди Дня ВМС Збройних сил України, передає Укрінформ.

«Україна разом зі США, з Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма нашими друзями і іншими країнами активно реалізує спільні масштабні проєкти щодо оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу… Зокрема, наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI», - наголосив Зеленський.

За його словами, багато років поспіль йшли розмови про необхідність нового пункту базування для патрульних катерів, і «ми відмовилися від розмов і взялися до реальної роботи».

«У порту «Південному» формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базується 2 катери типу «Island» та очікується поповнення ще щонайменше 3 катери, які зараз проходять модернізацію у США», - поінформував Президент.

Він уточнив, що конкретними заходами наповнюється і підписаний торік Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією: у короткостроковій перспективі, за його словами, український флот поповниться протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами.

Зеленський зазначив, що відродження українського флоту упродовж останніх років – «це доказ наших реальних дій задля вирішення бепекових і оборонних завдань».

«Ми маємо реформовані органи військового управління флоту, які активно запроваджують стандарти НАТО. 4 екіпажі патрульних катерів від командира до матроса раніше пройшли курси підготовки у США і показали високі показники взаємосумісності з екіпажами кораблів Альянсу», - уточнив глава держави.

Він також нагадав, що рік тому в Україні обговорювали і рахували показники для формування військово-морської бази на Азовському морі.

«І вже сьогодні військово-морська база «Схід» у Бердянську нарощує спроможності і активно розбудовує свою інфраструктуру. А склад наших сил на Азові посилений ще 2 бойовими катерами», - поінформував Президент.

Зеленський уточнив, що в Україні є успішним рух і щодо посилення нашої морської авіації.

«Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку у Турецькій Республіці. Також наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений у Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року», - уточнив він.

За словами Президента, у нашій державі також продовжується активне нарощування бойових спроможностей українського військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння і вітчизняної техніки.

Він нагадав, що раніше в Україні були успішно завершені державні випробування та прийнято на озброєння вітчизняний ракетний комплекс «Нептун», який дає можливість гідно протидіяти російській агресії у акваторії Чорного та Азовського морів.

«Наша гордість – морська піхота – крок за кроком оновлює парк бойової техніки у співпраці з міжнародними партнерами, вдосконалює бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів і пунктів постійної дислокації… Таких прикладів ефективної та результативної взаємодії з нашими іноземними партнерами – вже десятки, за що я хочу щиро подякувати кожній країні, кожному з наших партнерів», - сказав Зеленський.