США розпочнуть щеплення підлітків віком від 12 до 15 років. Дозвіл на використання вакцини проти коронавірусу, який було видано компанії Pfizer/BioNTech наприкінці 2020 року для використання в осіб, які досягли 16-річного віку, було розширено з урахуванням нової вікової групи. Про це йдеться у пресрелізі Адміністрації США з питань харчових продуктів і медикаментів (FDA).

FDA ухвалила це рішення, базуючись на даних про безпеку вакцини, якому було присвячене клінічне дослідження, проведене в США за участі 2260 дітей віком від 12 до 15 років. З них 1131 учасник отримав щеплення вакциною Pfizer, а 1129 — плацебо. Найближчими днями понад 20 тисяч аптек у Сполучених Штатах вакцинуватимуть підлітків, з розрахунку дві дози вакцини з інтервалом у три тижні. Згодом щеплюватимуть і педіатри-практики.

«Розширення FDA дозволу на використання вакцини Pfizer/BioNTech — важливий крок у боротьбі з пандемією Covid-19», — вважає виконувачка обов’язків комісара FDA Джанет Вудкок, додавши, що цей крок дає змогу захистити юне покоління і «наблизити нас до звичного життя й припинення пандемії».