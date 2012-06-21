Державний секретар Ентоні Блінкен може відвідати Україну з офіційним візитом у травні – перед зустріччю президентів США і РФ, попередньо запланованою на літо.

Про це повідомляє CNN із посиланням на "джерело в уряді України, близьке до переговорів, що тривають".

"Адміністрація Байдена готується відрядити державного секретаря Ентоні Блінкена до України наступного місяця", – зазначає телеканал.

При цьому він звертає увагу на те, що візит глави зовнішньополітичного відомства США може відбутися на тлі підготовки зустрічі Джо Байдена й Володимира Путіна.

"Той факт, що адміністрація Байдена відправить свого головного дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту, надсилає чіткий меседж, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську державу (Україну – ред.) і цінує її як союзника", – підкреслюється в повідомленні.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що саміт президентів США і Росії, запропонований Вашингтоном, може відбутися 15-16 червня, одразу після участі Джо Байдена в зустрічах G7.

Однак у Білому домі відмовилися від офіційних коментарів з приводу дати, а також місця проведення зустрічі президентів РФ і США.