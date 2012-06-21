Сполучені Штати і Європейський Союз сформують спільну раду, призначену для вирішення питань торгівлі та технологій, частково для забезпечення кращої перевірки економічної практики Китаю, сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, порвідомляє CNN.

Цільова група буде оголошена під час саміту президента Джо Байдена з офіційними особами ЄС в Брюсселі у вівторок.

Цільова група покликана «працювати разом, щоб написати правила поведінки для наступного покоління, особливо в галузях економіки і нових технологій», – сказав чиновник.

«Ми також повинні взяти до уваги той факт, що Китай є серйозною проблемою в обох цих галузях, і боротися з неринковою практикою Китаю, його економічними зловживаннями і, звичайно ж, із зусиллями по формуванню правил поведінки щодо технологій для 21 століття буде важливою частиною роботи цієї ради, і це відповідає фундаментальній стратегії президента Байдена», – сказав чиновник.

Він буде зосереджений на нових технологіях, таких як штучний інтелект, квантові обчислення і стійкість ланцюжків поставок.

Торгова сторона буде зосереджена на реформі СОТ, правила і ролі торгівлі при зміні клімату.

Співголовами американської сторони будуть державні секретарі та міністр торгівлі, а також торговий представник США.

Байден і лідери ЄС також обговорять COVID-19, клімат та інші зовнішньополітичні виклики, включаючи Іран.

Очікується, що на зустрічі не буде прийнято рішення про тарифи на сталь і алюміній, які діють з часів адміністрації Трампа і викликали розкол між США і ЄС.

Проте, «напрямок руху позитивнмй, і ми дійсно віримо, що є спосіб вирішити цю проблему, яка важлива як для Сполучених Штатів, так і для Європейського Союзу», – сказав чиновник.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»