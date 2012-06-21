Після 17 років зимової сплячки під землею мільярди цикад заполонили східне узбережжя Америки. Цей характерний для регіону вид має 13- й 17-річний життєвий цикл, повідомляє ВВС. Цикади, які вилізли на поверхню цієї весни, 17 років під землею харчувалися соком коріння дерев. Вони з’явилися у 18 американських штатах, зокрема у Мічигані й Західній Вірджинії.
За розрахунками науковців, з однієї ділянки землі площею гектар на поверхню виповзло близько 1,5 мільйона комах, тобто загалом десятки мільярдів. Тепер протягом 4—5 тижнів деякі штати США встелить килим із цикад.
Цикади цього виду відомі характерним надголосним сюрчання, яким вони приваблюють партнерів. Звук, який видають комахи, схожий на шум мотокосарки чи мотоцикла. Після спарювання кожна самка відкладає сотні яєць на гілках дерев, після чого помирає. З яєць виводяться німфи, які падають з дерев і закопуються у землю на 17 років. Тобто наступного масового нашестя цикад у США очікують 2038 року.
Цикади — одні з небагатьох комах-довгожителів, хоч більшу частину життя проводять під землею. На поверхні вони перебувають недовго, проте встигають за цей час завдати шкоди зеленим насадженням, бо харчуються пагонами молодих дерев і виноградною лозою. Для людей цикади не становлять небезпеки, а для тварин і птахів це корисний корм. Люди можуть вживати їх у їжу, оскільки вони їстівні й слугують джерелом білка.