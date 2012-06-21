Мінекономрозвитку проаналізувало стан реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) — ресурсів та послуг, які надають донори на безоплатній та безповоротній основі відповідно до міжнародних договорів.
Протягом 2018 року в Україні реалізовували 618 проектів МТД загальною вартістю 6,6 мільярда доларів. Це на 109 проектів (майже на мільярд доларів) більше, ніж у 2017-му, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. Найбільшими донорами для нас були: США — понад 2 мільярди доларів (124 проекти), ЄБРР — 759,7 мільйона (44), ЄС — 522,3 мільйона (235), Німеччина — 386,9 мільйона (39), Канада — 152,3 мільйона доларів (18). За сферами цільового призначення кошти розподілили так: на нацбезпеку і оборону — 1,2 мільярда доларів (28%), ядерну безпеку — 819,1 мільйона (20%), урядування та громадянське суспільство — 509,8 мільйона (12%), відновлення Донбасу і підтримку внутрішньо переміщених осіб — 356,7 мільйона (9%), регіональний розвиток — 334,7 мільйона (8%), енергетику та енергоефективність — 262 мільйони (6%), охорону здоров’я — 137 мільйонів (3%), освіту і науку — 120,8 мільйона доларів (3%).