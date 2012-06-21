Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що підтримка з боку Сполучених Штатів Америки прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) є ще одним свідченням стратегічного партнерства між країнами.

«Ми отримали сьогодні чергове підтвердження повної підтримки з боку Сполучених Штатів отримання Україною ПДЧ. Але в Альянсі багато учасників, тому робота триває. США вкотре підтвердили, що це наш стратегічний партнер, який підтримує вступ України в НАТО», – сказав він після зустрічі Президента Володимира Зеленського з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у четвер у Києві.

Андрій Єрмак зазначив, що українська та американська сторони обговорюють різні формати взаємодії щодо зміцнення безпеки в Чорному морі, зокрема геополітичні та військові.

Керівник Офісу Глави держави також повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі.