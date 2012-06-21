США закликають Росію надати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повну свободу пересування по всій території України, включаючи Крим.

Як передає Укрінформ із посиланням на повідомлення посольства США в Україні у Твіттері, про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін за результатами зустрічі з працівниками Маріупольського патрульного центру місії ОБСЄ в Україні.

"Невтомна команда СММ ОБСЄ в Маріуполі розповіла мені про свою важливу роботу. США закликають Росію припинити перешкоджання СММ та надати їй повну свободу пересування по всій території України, включаючи Крим", - зазначила Квін.

Тимчасова повірена у справах США 25 червня відвідує Маріуполь та Бердянськ. У Маріуполі вона також огляне морський порт і зустрінеться з членами ділової спільноти, які отримують підтримку за програмою USAID з економічної стійкості.

У Бердянську Квін очолить делегацію під час відвідування бази Морської охорони Держприкордонслужби України, що будується в рамках проєкту Програми експортного контролю та безпеки кордонів посольства США (EXBS) з метою посилення Морської охорони ДПСУ.