Компанія Samsung нарешті оголосила дату релізу свого недорого смартфона з великим акумулятором і показала, як він виглядає. Йдеться про модель Galaxy M32 з 6000 мАг.

Так, згідно з даними південнокорейської компанії, новинку представлять вже 21 червня на індійському ринку. Про це представники компанії повідомили за допомогою офіційного тізерного зображення, завдяки якому підтвердилася зовнішність новинки і деякі технічні особливості.

Смартфон оснастять 6,4-дюймовим Super AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 800 кд / кв.м. Також новинка отримала каплевидний виріз для селф-камери на 20 Мп, розміщений у верхній центральній частині екрану.

Відомо, що смартфон оснастять акумулятором на 6000 мАг, чотиримодульною камерою на 64 Мп, сканером відбитків пальців збоку і Android 11 в якості операційної системи. Передбачається, що працювати модель буде на базі процесора MediaTek Helio G85. Попередня вартість Galaxy M32 - 200 доларів за модифікацію на 4/64 ГБ.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»