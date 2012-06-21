Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



Про iPhone, які вийдуть восени 2021 роки, поки відомо небагато. Від моделей iPhone 13 Pro і Pro Max очікують OLED-дисплеї з підтримкою частоти відновлення 120 Гц, а всі смартфони лінійки повинні будуть отримати сховище побільше. Тепер в мережі повідомили і ємності акумуляторів новинок.

Раніше повідомлялося, що нові iPhone 13 можуть стати трохи товщими – на 0,26 мм. Це може бути наслідком збільшення ємності акумуляторів.

Якщо вірити витоку, iPhone 13 mini отримає батарею на 2406 мАг, iPhone 13 – на 3095 мАг, iPhone 13 Pro – на 3095 мАг і iPhone 13 Pro Max – на 4352 мАг.

Це більше, ніж було у моделей iPhone 12, тому від новинок можна чекати поліпшення автономності.