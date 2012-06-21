Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У мережі розсекретили технічні характеристики кросовера Kia Sportage п'ятого покоління. Дані про двигун новинки з'явилися на сайті Korean Car Blog, в розпорядженні якого виявилися сертифікаційні документи на машину. За їхніми даними, на місцевому ринку замовлення на кросовер почнуть приймати з 1 липня. Старт продажів заплановано на 20 липня.

Новинку запропонують клієнтам з 1,6-літровим бензиновим турбодвигуном. Потужність агрегату – 180 кінських сил. Також придбати Sportage наступного покоління можна буде з гібридною силовою установкою, яка базується на тому ж 1,6-літровому двигуні. Потужність такої модифікації – 230 кінських сил.

Дизайн моделі секретом вже не є. Kia показала, як буде виглядати новий Sportage на початку червня цього року. Дизайн машини нагадує електрокар EV6 і новий Sorento. Так, автомобіль отримав фронтальну оптику зі складною графікою, бумерангоподібні діодні денні ходові вогні, нові ліхтарі і змінену радіаторну решітку.

