Уряд остаточно узгодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться в листопаді-грудні 2020 року. Це буде другий всеукраїнський перепис за роки незалежності України.
Про це повідомляє Офіс омбудсмена.
Там відбулася зустріч уповноваженого представника у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Державної служби статистики України.
Сторони обговорювали питання дотримання вимог законодавства у сфері захисту персональних даних при проведенні пробного перепису населення.