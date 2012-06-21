Сума витрат безпосередньо на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності України прогнозується на рівні 100 мільйонів гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Як наголошується в пресрелізі, план заходів із підготовки та святкування 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, передбачає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема такі як модернізація шести регіональних аеропортів, розвиток євроколії Київ-Львів-Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в «Охматдит» тощо.

«Прогнозована сума витрат обсягом 5,4 мільярда гривень передбачає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів», – зазначено в повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься коштом державного, місцевих бюджетів, інших джерел, зокрема приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.