Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Китайська технологічна корпорація Xiaomi має намір випустити смартфони з фотодатчиками з рекордним дозволом у 200 Мп. Таких гаджетів ще не з'являлося на ринку.

Як повідомляє портал MyDrivers, йдеться про флагманський смартфон компанії Mi 12, який оснастять сенсором зображення ISOCELL, анонсованим південнокорейським гігантом Samsung навесні цього року.

Відомо, що рекордний дозвіл матриці сенсора буде підтримувати технологію Pixel Binning. Вона здатна об'єднувати 16 пікселів в один – тобто в стандартному режимі роботи така камера видає 12-мегапіксельні зображення.

Експерти запевняють, що флагман також оснастять 120-герцовим OLED-екраном і процесором Snapdragon 895, який вважається одним з найпотужніших серед існуючих CPU. Очікується, що смартфон матиме функцією швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Прем'єра Xiaomi Mi 12 очікується в кінці 2021 року.