За традицією, напередодні Дня столиці України стають відомі імена нових лауреатів Мистецької премії «Київ». Премію започатковано 20 років тому для відзначення та популяризації найкращих здобутків митців Києва. Її вручають у дев’яти номінаціях, зокрема в галузі журналістики.

Колектив редакції «Урядового кур’єра» з особливою приємністю повідомляє, що в цій галузі Мистецької премії «Київ» імені Анатолія Москаленка цього року удостоєно спеціального кореспондента нашої газети Станіслава Прокопчука. Відзначено його книжку «На перехресті століть. У пошуках прозріння» та серію аналітичних публікацій на сторінках «Урядового кур’єра».

За плечима Станіслава Прокопчука — великий шлях у сучасній журналістиці. Йому довелося стати не тільки свідком і учасником доленосних подій в Україні останніх десятиліть, а й висвітлювати, аналізувати їх на газетних сторінках. Майже кожна публікація Станіслава Прокопчука, як кажуть газетярі, з розряду фітільних, тих, які привертають увагу читацького загалу, запам’ятовуються, порушують гострі проблеми економіки, соціального і духовного життя, захищають українські національні інтереси. На наше переконання, мало хто з журналістів, які пишуть (і не тільки в Києві, а й в Україні), володіє таким талантом глибокого, вдумливого, переконливого аналітика, як Станіслав Прокопчук.

Вражає тематичний діапазон його кореспонденцій і статей. Станіслав Прокопчук із тривогою пише про олігархізацію нашої економіки, досліджує проблеми енергетичної галузі, зокрема ядерної енергетики, аналізує розбазарювання всенародних оздоровниць, переймається українським ходінням по муках у реформуванні вітчизняної економіки та невмінням чи й небажанням скористатися досвідом інших країн, зокрема сусідньої Польщі, де він тривалий час, зокрема, в період так званої шокової терапії, працював власним кореспондентом.

Окремий особливий напрям його журналістських досліджень — Чорнобиль. Автор книжки назвав чорнобильський розділ у ній «Рана, що довго не загоїться». Йому добре відомі гострий від неї біль і масштаби завданого катастрофою горя та його довге відлуння. Він був одним з перших журналістів, які побували на ЧАЕС відразу після вибуху на четвертому енергоблоці, і відтоді чорнобильська тема стала однією із провідних у його публікаціях. Додамо, що Станіслав Прокопчук очолює секцію журналістів-чорнобильців при Київській організації Національної спілки журналістів України.

Варто виокремити і такий аспект його журналістської творчості, як діалоги з видатними людьми нашого часу, українського суспільства. Станіслав Прокопчук володіє неабияким умінням розговорити співрозмовника, викликати його на відвертість, хвилю довірливості. І не випадково багато з героїв інтерв’ю стали його друзями журналіста.

Щиро вітаємо нашого колегу із заслуженим відзначенням його праці в журналістиці Мистецькою премією «Київ» імені Анатолія Москаленка і зичимо нових здобутків і успіхів, натхнення й невичерпності творчої енергії ще на багато років.

Колектив редакції

«Урядового кур’єра»