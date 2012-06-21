«Студентська молодь Вінниці — за чисте довкілля». Таку акцію спільно проводять муніципальна поліція і студенти. Разом вони прибирають місто від сміття, яке після зими зібралося в зелених зонах. Першого дня вихованці Вінницького транспортного коледжу наводили лад на вулиці Клена, зібравши 65 мішків сміття. А студенти технічного коледжу спільно з працівниками муніципальної поліції прибрали зелену зону на вулиці Мечникова. Загалом було зібрано 160 мішків сміття, з них 60 — пластик.
«Студенти активно долучилися до акції. Під час прибирання сортуємо сміття, пластик збираємо окремо. Краще його відправити на переробку і зробити внесок у збереження довкілля. Взяти участь у прибиранні можуть усі охочі», — зазначив начальник комунального підприємства «Муніципальна поліція» Віталій Чигур.