Відучора Ощадний банк розпочав процес виплат субсидій у готівковій формі тим громадянам, які не є пенсіонерами і яким субсидію було призначено до 31 грудня 2018 року. Тобто кожен може отримати субсидію через систему грошових переказів «Швидка копійка» в будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши лише паспорт та ідентифікаційний код, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
В Ощадбанку також радять перед відвідуванням установи, для зручності громадян, пройти реєстрацію на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua або в Контакт-центрі Ощадбанку за телефоном 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України). Це дасть субсидіантові змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний час і дату для отримання субсидії, уникнувши зайвих черг.
А субсидіанти-пенсіонери почали отримувати субсидії готівкою одночасно з пенсіями з 4 березня цього року.