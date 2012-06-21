Після змін у Програмі житлових субсидій і затвердження нових форм заяви і декларації для їх оформлення відновлено роботу електронного сервісу для подання документів на призначення цієї допомоги в онлайн-режимі. Доопрацьоване програмне забезпечення електронного сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії» розпочало роботу в штатному режимі з 25 травня цього року.

У Міністерстві соціальної політики нагадують, що звернутися по оформлення житлової субсидії можна в будь-який зручний спосіб: через уповноважених осіб територіальних громад (зокрема старостати) та ЦНАПи; безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад; заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення; через електронний сервіс, який розміщено на офіційному вебсайті Мінсоцполітики в розділі «Е-СЕРВІСИ» — «ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ» https://subsidii.mlsp.gov.ua