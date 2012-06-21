Вийшов друком оновлений туристський довідник Сум — карта історичних та архітектурних пам’яток обласного центру, які варто відвідати, щоб якомога більше дізнатися про місто над Пслом. На його сторінках подано адреси і телефони закладів харчування й відпочинку, що для гостей особливо важливо і зручно.
Стосовно ресторанів, кафе, кав’ярень тощо, то місцеві кулінари пропонують у меню нові місцеві страви, рецепти яких віднайшли історики під час недавнього гастрономічного фестивалю. Окремим із них близько сотні років: ними смакували ще наприкінці ХІХ — початку ХХ століття.
Туристський довідник надруковано українською й англійською мовами.