У Сумах реконструюють молодіжний центр «Романтика», який має стати осередком молодіжного, культурно-мистецького та спортивного життя міста. Споруджений за радянських часів масштабний заклад відпочинку і дозвілля з часом став занепадати і руйнуватися. Але завдяки енергійним заходам міської влади його активно повертають до життя.
На реконструкцію будівлі площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів з міського бюджету надали 18 мільйонів гривень, за які зміцнили фундамент, відновили систему опалення та покрівлю. Завершено ремонт першого поверху, де розташовано тренувальні спортивні й танцювальний зали, душові, роздягальні, кабінети, санвузли. На другому буде масштабний концерт-хол, який обладнають освітленням, звуком, упорядкують підлогу тощо.
Наступним етапом стане ремонт фасаду та впорядкування прилеглої території. Акцент на тому, щоб максимально зберегти автентичність будівлі. «Романтика» має найближчими місяцями запрацювати і надалі слугувати міській громаді.