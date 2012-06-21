Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для фахівців абонентського відділу Сумського КП «Міськводоканал» досвідчені психологи провели тренінг, присвячений психологічним засобам роботи в колективі та з відвідувачами.
Цю ланку підприємства обрано не випадково, адже саме його працівники найчастіше розглядають звернення громадян та вирішують їх проблеми. І не секрет, що іноді виникають доволі складні ситуації.
Як повідомив директор підприємства Анатолій Сагач, у ході навчання викладачі-психологи формували у спеціалістів новий підхід до обслуговування громадян, проектуючи ті чи ті завдання.
Зокрема, водоканалівці відпрацьовували в парах можливі варіанти спілкування з відвідувачами залежно від психотипу особистості, вчились контролювати емоції, освоювали діалоги зі «складними» зверненнями, принципи вирішення конфліктних ситуацій та інші психологічні аспекти.