50-річна британська супермодель повідомила про цю радісну новину в Instagram і опублікувала фото, на якому її рука тримає ніжки немовляти. «Прекрасне маленьке благословення обрало мене бути її мамою, тому маю за честь вітати цю ніжну душу у своєму житті», — так Наомі Кемпбелл підписала фото.

Ця новина стала несподіванкою для преси, адже раніше супермодель ніде не повідомляла, що очікує дитину. Першим, хто привітав зіркову маму, став дизайнер Марк Джейкобс. А мати Наомі Кемпбелл написала в Instagram: «Я на небі від щастя, бо так довго чекала, щоб стати бабусею».

Більше деталей про народження донечки Наомі Кемпбелл у ЗМІ немає. Але в інтерв’ю 2017 року виданню Evening Standard вона розповідала про бажання стати матір’ю. «Весь час думаю, щоб народити дитину. Проте тепер, коли наука досягла такого розвитку, гадаю, що можу це зробити, коли захочу», — сказала модель.

У зв’язку з цією новиною масмедіа згадують про кар’єрний шлях супермоделі, яка вийшла на подіум 15-річною і стала першою чорношкірою британською моделлю, з’явившись на обкладинці Vogue. Наомі Кемпбелл — відома благодійниця. 2005 року вона заснувала організацію Fashion For Relief, що поєднує моду і благодійність.