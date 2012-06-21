Єврокомісія вирішила запропонувати Європарламенту на законодавчому рівні ухвалити заборону на утримання в клітках свійських тварин, яких вирощують на фермерських господарствах. Планується, що заборона почне діяти з 2023 року. Це рішення Єврокомісія ухвалила у відповідь на петицію неурядової організації «Європейська громадянська ініціатива», яку підтримали близько 1,4 мільйона громадян у всіх країнах-членах ЄС. Рішення буде ухвалено як оновлення до норм законодавства про добробут тварин у межах нової стратегії ЄС «Від ферми до виделки». Громадські консультації з цього питання буде проведено на початку 2022 року.

У Єврокомісії вважають, що петиція, запропонована «Європейською громадянською ініціативою», відображає суспільну вимогу переходу до більш етичних і сталих систем ведення господарства, зокрема перегляду наявних норм утримання свійських тварин в ЄС. «Тварини — це розумні істоти, і ми несемо моральну та суспільну відповідальність за те, щоб умови на фермах цьому відповідали», — заявила єврокомісарка з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес. За її словами, рішення Єврокомісії — важливий крок на шляху до масштабного перегляду законодавства про добробут тварин. Ідею про відмову від утримання свійських тварин у клітках активно обговорюють у ЄС з 2018 року не лише громадські активісти, а й науковці та представники компанії харчової промисловості. Нині згідно з чинним законодавством про добробут тварин у ЄС від утримання в клітках захищені лише кури, курчата-бройлери, свиноматки та телята. Але до кінця 2023 року Єврокомісія зобов’язується внести законодавчу пропозицію щодо поступового припинення використання і зрештою повної заборони використання кліток для всіх свійських тварин.