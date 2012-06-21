68 сторінок фотодоказів порушення Росією мінських угод направило вітчизняне зовнішньополітичне відомство у додатку до дипломатичної ноти на адресу ОБСЄ. На всіх світлинах чітко зафіксовано порушення так званого режиму тиші, обстріли окупантами наших земель і наслідки таких ворожих дій для військових і цивільного населення прифронтових територій.
Документ, за словами речниці МЗС Катерини Зеленко, направили ще 9 березня. На відповідь партнерів від ОБСЄ наші дипломати ще чекають. «Нам було важливо передати не лише факти й свідчення того, що збройні формування РФ порушили режим припинення вогню та всі положення мінських домовленостей, а й надати фотодокази. Тобто нота містить 68 сторінок додатка, де є фотосвідчення, до яких наслідків призводили обстріли та збройні провокації збройних формувань РФ», — цитує УНІАН слова речниці МЗС.
Важливо, щоб кожна держава-учасниця побачила, хто є хто в цьому процесі переговорів, зазначила Катерина Зеленко. Вона уточнила, що в ноті вміщено інформацію за період з 29 грудня 2018-го по 7 березня 2019 року. «Для нас важливо, щоб кожна держава визнала очевидним факт порушення саме з боку Росії. 7 березня збіг термін дії режиму припинення вогню, тобто дані ноти містять інформацію з 29 грудня 2018-го по 7 березня 2019 року включно. За день цю інформацію було зібрано й проаналізовано, встановлено цифри», — пояснила вона.
Українські військові, додала фахівець, зафіксували 561 випадок порушення вогню, із них 251 — із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї. Із 29 грудня загинули 12 українських військовослужбовців і 105 зазнали поранень.
Скільки ще доказів треба місії ОБСЄ на Донбасі для визнання очевидного?