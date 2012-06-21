Пріоритети співпраці у реформах ключових галузей економіки обговорили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

«Відбуваються масштабні реформи, спрямовані на економічне зростання і створення сприятливого інвестиційного клімату. Пріоритетні питання продовження реформи корпоративного управління, земельної реформи, кліматичної модернізації промисловості, трансформації вугільної галузі», — запевнив поважного гостя урядовець.

Щодо реформи корпоративного управління уряд схвалив кілька документів, спрямованих на вдосконалення системи управління ключових державних компаній. У червні заплановано поновити роботу номінаційного комітету за участі представників міжнародних фінансових установ для визначення кандидатур на посади членів наглядових рад і керівників держкомпаній.

«Корпоративне управління відповідатиме найкращим стандартам ОЕСР, топ-15 державних компаній найближчим часом отримають належну політику власності. Маємо з урахуванням усіх найкращих світових практик, світових експертних HR-компаній обрати найкращі наглядові ради для цих компаній, які виконуватимуть державну волю з ефективного управління державною власністю, державними компаніями. Головним стрижнем залишається ефективність управління, яка завершується прибутком», — цитує пресслужба Мінекономіки слова Олексія Любченка.

Ішлося й про підтримку підготовки основних законопроєктів для відкриття ринку землі. Аруп Банерджі наголосив на важливості земельної реформи для України та готовності банку й надалі підтримувати її реалізацію: «Земельна реформа — ключ до майбутнього України, її сенс не лише у відкритті ринку землі, а й у функціонуванні всієї сільськогосподарської галузі, зокрема малих фермерів. Ми готові й надалі надавати підтримку в просуванні цієї важливої для України реформи».

Світовий банк готовий надати Україні підтримку і в питаннях захисту навколишнього середовища та проведенні екомодернізації вітчизняної промисловості. «Україна для Світового банку — довгостроковий партнер», — резюмував Аруп Банерджі.

Невдовзі буде розпочато роботу над підготовкою нової стратегії партнерства СБ та України, бо чинність Концепції партнерства на 2017—2021 фінансові роки завершується.