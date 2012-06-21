Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Представники територіальних громад та співробітники поліції днями обговорили на Луганщині процедуру обрання поліцейського шерифа.
Виконуючий обов’язки начальника Управління превентивної діяльності полковник поліції Максим Окопний розповідав присутнім про пілотний проект «Community Policing», який за підтримки міжнародних організацій та МВС-НПУ впроваджується на території України.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, представники громад цікавилися і віковими критеріями територіального дільничного (від 21 до 55 років), і яка освіта повинна у нього бути. І чи не будуть його відволікати від основної роботи по забезпеченню правопорядку на території громади на виконання інших поліцейських функцій, які виконують сьогодні співробітники поліції, наприклад чергування на блокпостах або патрулювання під час проведення масових заходів. І хто буде оплачувати його роботу, хто повинен його забезпечити комп’ютерною технікою і обладнати кабінет необхідними меблями. На усі запитання було надано конкретні та чіткі відповіді.
«Я впевнений, що це дійсно життєво необхідний проект, який з часом докаже свою доцільність. Ми чекаємо від усіх територіальних громад пропозицій і клопотань про призначення обраних вами кандидатів на посади територіальних дільничних офіцерів поліції», – наголосив полковник поліції Максим Окопний на завершення зустрічі.