Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Співпрацівники патрульної поліції Луганської області провели у Сєвєродонецьку шоковий профілактичний захід: «Все! Добігався». Локація - площа Перемоги, де розташований Східноукраїнський університет імені В. Даля, багато молоді і досить часто дорожньо-транспортні пригоди стаються за участі пішоходів, які перебігають дорогу в заборонених місцях.
Тож патрульні вирішили наочно продемонструвати можливі наслідки порушення дорожніх правил: манекен постраждалої білявки виглядав реально жахливо у калюжі рідини червоного кольору, яка живо нагадувала кров. Ця моторошна картина мала нагадати містянам можливі наслідки нехтування ПДР. І сталося саме так: не лише учасники акції, а й перехожі та автомобілісти зізнавалися, що просто шоковані таким незвичним заходом.
За словами начальника відділу зв’язків із громадськістю управління патрульної поліції Луганської області Оксани Оспіщевої, наразі заплановано проведення цілого комплексу профілактичних заходів під умовною назвою «Пішохід».
«Пішоходи — повноцінні учасники дорожнього руху, а їх безпека залежить від неухильного дотримання правил дорожнього руху. Тільки минулого року ми зафіксували 448 ДТП, 43 з яких — за участю пішоходів. Наслідком аварій став один загиблий та 46 травмованих пішоходів. Однак більшість громадян не усвідомлюють усієї небезпеки, на яку себе наражають»,- підкреслила Оксана Оспіщева.
Із початку квітня загалом по всій Україні проводяться профілактичні відпрацювання, щоб запобігти загибелі та травмуванню пішоходів на дорозі. Але акцію «Все! Добігався» вигадали саме патрульні з Луганщині на основі того, що побачили в роботі колег під час відвідування Хмельниччини.