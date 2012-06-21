Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Вперше за останні п'ять років у Сєвєродонецьку так масово та пізнавально проходить Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Рятувальники, сапери, представники міжнародних гуманітарних організацій в центрі міста, на площі Перемоги продемонстрували небезпечні знахідки, з якими постійно змушені працювати, розповіли про те, як уберегти себе від біди і показали, якими страшними можуть бути наслідки вибухів. Захід тим більш актуальний для практично прифронтового міста, бо буквально днями двірник під час прибирання на одній з вулиць знайшов дві гранати, які були вкладені до фундаменту багатоповерхівки.
Тож саме у Сєвєродонецьку, на сході країни люди гостро сприймають той факт, що наразі Україна належить до найбільш постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів регіонів світу, і посідає третє місце після Афганістану та Сирії за загальною кількістю постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів. Замінованими на Донбасі залишаються не менш, як 7 тисяч кв. км. території. Протягом останніх п'яти років збройного конфлікту сапери розмінували лише 1,6 відсотків небезпечних районів.