Якщо глобальне потепління триватиме такими темпами, то в 2060 році людству загрожуватиме катастрофа планетарного масштабу, пов'язана з таненням льодовиків Антарктиди. Стаття на цю тему з'явилася на порталі Phys.Org.



Вчені порахували, що якщо антарктичні льодовики звільнять всю воду, яку вони утримують, то рівень Світового океану підніметься на понад 60 метрів. При такому сценарії під воду піде величезна кількість густонаселених міст, що спровокує катастрофу світового масштабу.



«Автори досліджень, присвячених зростанню рівня моря через танення льодовиків, звертають увагу в основному на Гренландію і Арктику, але ж в льодовикових щитах Антарктиди міститься більше води! Якщо глобальне потепління продовжиться тими ж темпами, які ми бачимо зараз, то катастрофічне танення Антарктиди стане більш ніж серйозною проблемою вже в найближчі десятки років», – кажуть закордонні вчені, що опублікували нове дослідження.



Все, що залишається робити людству – боротися зі зростаючим рівнем емісії парникових газів. Уряди всіх країн повинні усвідомити, що реальна ефективність такої боротьби впирається в злагодженість спільних зусиль. Сьогодні окремі країни (Китай) підривають зусилля інших, спрямовані на скорочення рівня викидів парникових речовин, і така ситуація створює реальну загрозу глобальної кліматичної катастрофи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»