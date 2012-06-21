Урочисто численними заходами відзначили 205-річчя із дня народження Тараса Шевченка Львівщина й Тернопілля. Представники влади і громадськості поклали квіти до підніжжя пам’ятників Великому Кобзареві. У Львові присутніх привітав перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку заграли враз кількасот бандуристів, встановивши національний рекорд. 407 бандуристів з різних районів Львівщини одночасно виконали Тарасів «Заповіт» і «Реве та стогне Дніпр широкий». Представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський за наймасовіше бандурне виконання пісень на Шевченкові вірші вручив відповідний сертифікат голові Львівської облдержадміністрації Олегові Синютці.
Пісні й вірші Кобзаря звучали і біля пам’ятника в Тернополі. Актори Тернопільського академічного драмтеатру, названого ім’ям великого поета, зіграли сцену повернення Тараса в Україну після тривалих років російської солдатчини, заслання, поневірянь. У багатьох учасників урочистостей забриніли сльози. Тернополяни могли ознайомитися з першим і наступними виданнями «Кобзаря». Колекцію представили працівники Борщівського краєзнавчого музею. Зібрання налічує понад 200 томів, що побачили світ у різні роки.
Крізь століття в борні й у світлі дні лине вагоме та віще Тарасове слово, що вчить нас любити Україну, твердо стояти в її обороні.