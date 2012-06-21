Урочисто численними заходами відзначили 205-річчя із дня народження Тараса Шевченка Львівщина й Тернопілля. Представники влади і громадськості поклали квіти до підніжжя пам’ятників Великому Кобзареві. У Львові присутніх привітав перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку заграли враз кількасот бандуристів, встановивши національний рекорд. 407 бандуристів з різних районів Львівщини одночасно виконали Тарасів «Заповіт» і «Реве та стогне Дніпр широкий». Представник  Національного  реєстру рекордів України Павло Горішевський за наймасовіше бандурне виконання пісень на Шевченкові вірші вручив відповідний сертифікат голові Львівської облдержадміністрації Олегові Синютці.

Біля пам’ятника Т. Шевченкові в Тернополі актори академічного драмтеатру зіграли сцену повернення Тараса в Україну після тривалих років російської солдатчини, заслання, поневірянь. Фото автора

Пісні й вірші Кобзаря звучали і біля пам’ятника в Тернополі. Актори Тернопільського академічного драмтеатру, названого ім’ям великого поета,   зіграли сцену повернення Тараса в Україну після тривалих років російської солдатчини, заслання, поневірянь. У багатьох учасників урочистостей забриніли сльози. Тернополяни могли ознайомитися з першим і наступними виданнями «Кобзаря». Колекцію представили працівники Борщівського краєзнавчого музею. Зібрання налічує понад 200 томів, що побачили світ у різні роки.

Крізь століття в борні й у світлі дні лине вагоме та віще Тарасове слово, що вчить нас любити Україну, твердо стояти в її обороні.