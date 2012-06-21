Із 1 липня 2021 року ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує клієнтам нову ціну на блакитне паливо. Його реалізовуватимуть за єдиною ціною в межах річного тарифного плану «Фіксований». Єдина ціна становить 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ, без вартості доставки).

Тарифний план «Місячний» скасували через його непопулярність і відсутність заявок на підключення. «Компанія не отримує заявки на зміну тарифного плану і не бачить потенційної вигоди в переході клієнтів на обслуговування за його умовами. «У клієнтів газопостачальної компанії, які підключили тарифний план «Річний» у 2020 році, ціна та умови залишаються незмінними до завершення укладеного договору», ­— повідомляє пресслужба компанії.

Вартість газу для клієнтів постачальника «останньої надії» в липні становить 11,05 гривні за куб. На таких умовах компанія обслуговує 600 тисяч будинків у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій і Тернопільській областях. Цю ціну розраховують щомісяця за спеціальною формулою, затвердженою Кабінетом Міністрів.