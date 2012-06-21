У Київській області близько 40% населення живе у сільській місцевості. Тож поява нових амбулаторій і нової якості медичної послуги з можливостями телемедицини як ніколи на часі. У І—ІІ кварталах буде створено 17 таких амбулаторій. На цьому наголосив під час відкриття новозбудованої амбулаторії з можливостями телемедицини у селищі Старі Петрівці віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Нові приміщення, обладнання, збільшена заробітна плата сімейного лікаря, службовий автомобіль, можливість професійної консультації з другим рівнем медицини — саме такою має бути медична послуга в кожному населеному пункті. І це стало можливо завдяки ініціативі Президента щодо розвитку первинної медичної допомоги у сільській місцевості», — зазначив Геннадій Зубко.
Сімейний лікар відтепер матиме змогу, не відправляючи пацієнта до районної чи обласної лікарні, скористатися послугами телемедицини, проконсультуватися, отримати поради у колег, виписати електронний рецепт.
«Це той напрям, який має допомогти саме сільському населенню отримати базову медичну послугу поруч зі своєю домівкою. Таке завдання ставлять Президент і Прем’єр-міністр. І зараз, коли ми розпочали перший етап реформи, у нашому випадку це реформа медицини першого рівня, ми виходимо на нову якість сервісів», — цитує служба віце-прем’єр-міністра слова Геннадія Зубка.
Тому подія в Старих Петрівцях — не просто урочисте відкриття сільської амбулаторії. Це зміна якості життя громадян. «Ми не просто провели реформу, щоб збільшити заробітну плату лікареві й побудувати амбулаторію, а й для того, щоб подати у зовсім новому сучасному вираженні доступ наших людей до другого і третього рівнів медицини. Тобто наша країна постійно змінюється», — наголосив Геннадій Зубко.
Загалом в Україні реалізовують 517 нових проектів амбулаторій з можливостями телемедицини.