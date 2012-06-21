Понад п’ять років благодійна організація «Фонд родини Нечитайло» реалізує соціальні проєкти на Черкащині. Розпочали з розвитку соціальних перевезень для людей з інвалідністю в чотирьох територіальних громадах: Чорнобаї, Звенигородці, Золотоноші та Умані. Фактично завдяки благодійникам з’явилося безплатне спеціально обладнане таксі для людей з обмеженими можливостями. У межах проєкту придбано і переобладнано пасажирські мікроавтобуси для потреб людей з інвалідністю в чотирьох населених пунктах. Нові машини зможуть одночасно перевозити людей з особливими фізичними потребами та осіб, які їх супроводжують, — соціального працівника, медиків або родичів пасажира. Щоб скористатися послугами автомобілів, необхідно попередньо забронювати поїздку по телефону.

На Черкащині успішно втілили проєкт «Університет третього віку». Нині літні люди опановують у ньому навички роботи на комп’ютері, поповнюють свої знання у різних галузях, спілкуються між собою.

Незабаром, як розповів директор департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації Руслан Чикало, в Чигиринській територіальній громаді планують разом зі згаданою благодійною організацією відкрити майстерню декоративно-прикладного мистецтва «Мій теплий світ». Вона допомагатиме дітям з особливими потребами подолати страхи, ізольованість, вчитися взаємодіяти з однолітками через творче самовираження.

Найближчим часом готують до відкриття в Умані й Золотоноші соціальні заклади — кондитерську-пекарню та кулінарну майстерню. Допомагатиме у цьому також благодійно організація «Фонд родини Нечитайло». Як розповіла її голова Вікторія Миколюк, бюджет відкриття майстерень сягає 900 тисяч гривень. Внесок фонду — 660 тисяч, решту додадуть партнери. Надалі фінансову та організаційну підтримку вони одержуватимуть упродовж трьох років. Це зазначено в підписаному цими днями меморандумі про співпрацю з департаментом соцзахисту населення.

Відкриттю майстерень передувала велика робота благодійників і місцевих органів влади. Вони переконані: різноманіття соціальних майстерень може змінити на краще сьогодення людей з інвалідністю.

Надалі в області планують посилювати взаємодію між проєктами. Загалом за час співпраці з фондом на Черкащині вдалося реалізувати 25 проєктів вартістю 10 мільйонів гривень. Кожен із них унікальний, допомагає людям реалізувати себе та соціальні потреби.

Кожна із громад подала на конкурс власні проєкти. Їх рекомендували для подальшої реалізації запропонованого, адже вони зацікавили благодійний фонд ідеєю та очікуваними результатами від реалізації. Це проєкти, які працюють і позитивно змінюють життя людей. Загалом же всі вони взаємопов’язані, що забезпечує комплексність соціальних послуг для людей і дає відчутний поштовх у розвитку громад.