У ніч з 14 на 15 березня пройшла презентація нового автомобіля компанії Tesla. Model Y –SUV (Sport Utility Vehicle), другий в історії компанії. Під час презентації засновник Tesla Ілон Маск поділився подробицями і планами на майбутнє.
Найдешевша комплектація (39 тисяч доларів) надійде в продаж пізніше всіх – навесні 2021 року. Її максимальна швидкість складе 193 кілометри на годину. Одного заряду вистачить, щоб проїхати 402 кілометри. Решта комплектації стануть доступні восени 2020 року. З наростанням ціни будуть збільшуватися і показники моделей.
Середня (long range) має найтриваліший запас ходу – 482 кілометри. Максимальна швидкість збільшиться до 209 кілометрів на годину, при цьому цінник підніметься до 47 тисяч доларів. Крім неї, є також повнопривідна версія з двома двигунами, її ціна – 51 тисяча доларів, і максимальна комплектація під назвою Performance (60 тисяч доларів). Запас ходу у них однаковий, але зі збільшенням ціни росте максимальна швидкість і зменшується розгін від нуля до 60 миль на годину (96,5 км / год).
Ілон Маск заявив, що Model Y має функціональністю SUV, але їздить як спортивна машина.
Джессіка Колдуелл (Jessica Caldwell), яка займає пост директора аналітичного агентства галузі Edmunds.com, зазначила, що з випуском цього SUV Tesla може зіткнутися з серйозною конкуренцією в США. Цей формат автомобіля там вкрай популярний, і багато європейських автовиробників уже постачають в Північну Америку свої електрокари SUV. На її думку, компанії Маска доведеться добре зарекомендувати себе зі старту, щоб витримати таке шалене суперництво.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»