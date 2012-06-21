Ексміністр економіки та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов став новим головою наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба держконцерну "Укроборонпром".

"1 червня відбулося засідання оновленого складу наглядової ради Укроборонпрому, на якому Тимофія Милованова одноголосно було обрано новим головою. У засіданні взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну", – йдеться у повідомленні.

Нині наглядова рада Укроборонпрому складається із п’яти осіб.

"До вищого керівного органу Концерну входять перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а віднедавна – згідно з указом президента України № 208/2021 від 21 травня 2021 року – й президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма", – додали у концерні.

Також на засіданні члени наглядової ради обговорили аналіз життєстійкості підприємств-учасників Концерну, розробку корпоративної стратегії реформування Укроборонпрому та його підприємств-учасників, в тому числі стратегії розвитку галузевих об’єднань, які будуть утворені навколо основної номенклатури виробництва.

До повноважень наглядової ради Укроборонпрому належить затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.