Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Мешканці Маріуполя та гості курортного міста, завітавши вранці на Центральний пляж, побачили моторошну картину. Зокрема на берег біля яхт-клубу «Азовсталь» хвилі винесли тисячі бичків, які, ймовірно, загинули від задухи. Дещо інше спостерігали пляжники у місцевому селищі Піщане, де загибла риба вкрила морське дно біля берега…
Згадана ситуація, на жаль, спостерігається майже кожного спекотного літа, коли за високої температури повітря і води риба потерпає від нестачі кисню. У відділі №3 Азовського рибоохоронного патруля причиною замору бичка називають літні несприятливі умови для риби: сильне нагрівання води на мілині та північний вітер, який не дає хвильової активності і не сприяє насищенню води киснем. Поряд із цим є й інші звичні та небезпечні причини. «На ситуацію і замор бичків в акваторії Маріуполя впливають немало факторів, серед яких і забруднення води. Варто звернути увагу на колір води в районі Маріуполя і на її колір, наприклад, в Урзуфі. Різницю помітно навіть «на око», бо у море біля Маріуполя йдуть стоки з усього міста», - каже начальник відділу Олександр Цівіль.
Представники комунальних служб приморського міста вже прибрали загиблих бичків з території Центрального пляжу. Певну кількість напівживої риби у воді зібрали безпосередньо й самі пляжники, пояснюючи свої дії наміром нагодувати котів.