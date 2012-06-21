24-та Українська антарктична експедиція відбула до антарктичної станції «Академік Вернадський». Вона відвезла копію Томоса в Антарктиду.
Полярники змінили там попередників із 23-ї експедиції. Вони продовжать багаторічні безперервні дослідження, а також розпочнуть нові. На цьому наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час урочистих проводів, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
До складу 24-ї експедиції увійшли 12 учасників: сім науковців, троє інженерно-технічних фахівців, лікар та кухар. Їх відібрали через відкритий конкурс без гендерних обмежень. Тому серед них дві жінки — лікар Наталя Бабій та біолог Наталя Савченко, яка вже нині працює на станції й залишиться на довгу зимівлю. В експедиції чотири новачки. А середній вік учасників став значно молодшим. Найстаршому 47 років, наймолодшому — 27.
Міністр зауважила, що дуже важливо створити для українських полярників найкращі умови перебування на станції. Тому торік уперше передбачено гроші на її ремонт — майже 35 мільйонів гривень. Процес модернізації поділено на кілька етапів. Перша частина робіт триває нині, а їх завершення заплановано на наступне арктичне літо, тобто на грудень — березень 2019—2020 років.
Лілія Гриневич зазначила, що вперше екіпірування експедиції на антарктичну станцію повністю забезпечили українські виробники.
«Ця експедиція стане першою, яка повністю — від лиж до окулярів і шапок — одягнена в українську продукцію. Це переважно експериментальні зразки. І це приклад співпраці науки і бізнесу. Ми сподіваємося, що це стане доброю традицією», — сказала урядовець.
Більшість екіпірування, як комплект шкарпеток Trekking, пропонований українським полярникам, випробувано в різних складних умовах.
«Шкарпетки мають спеціальний склад: і синтетичні волокна, і натуральна вовна. Є комплекти на кілька сезонів — по три види шкарпеток. Є компресійні, які поліпшують кровообіг і витримку м’язів. У них навіть можна відновлюватися під час сну, в такий спосіб з організму виводиться молочна кислота», — зазначив директор компанії Ігор Ляшко. Отже, полярникам буде тепло та комфортно.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»