На заповідних лісових галявинах Холодного Яру на Черкащині вже другий тиждень активно квітує рідкісний складчастий підсніжник. Звичні суцільні його ареали трапляються у гірських чорноморських місцевостях. Як зауважують фахівці, підсніжник на Черкащині — це унікальна й найбільша його популяція в Центральній рівнинній Україні.
Основне масове цвітіння підсніжника складчастого відбувається в лісах держлісфонду — на території Креселецького та Грушківського лісництв ДП «Кам’янське лісове господарство», інформують в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Щовесни тут відкривається казкове видовище — лісові схили й балки вкриті сотнями тисяч невеликих рясних білих квітів, які ще й мають тонкий аромат. Квітує первоцвіт зазвичай навесні протягом трьох тижнів залежно від погодних умов.
Підсніжник складчастий потребує охорони, його вписано в Червону книгу України. Щовесни працівники державної лісової охорони Кам’янського лісгоспу, студенти, викладачі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, громадські активісти в межах акції «Первоцвіт» організовують різноманітні заходи, щоб уберегти підсніжники від знищення: проводять роз’яснювання серед населення, забезпечують охорону й патрулювання тих кварталів, де росте унікальний підсніжник.
— Раніше підсніжник складчастий ріс у Холодному Яру на території Креселецького лісництва лише на кількох гектарах. Завдяки сприятливим умовам та охоронним заходам він значно поширився. Останніми роками було виявлено нові місця зростання рідкісного виду підсніжника на лісових ділянках Тимошівського лісництва. Наприкінці минулого року створено ще чотири заказники загальною площею 18 гектарів саме підсніжника складчастого. На таких природоохоронних об’єктах заборонено проводити будь-які види господарської діяльності. Ця територія перебуває під посиленою охороною. Саме завдяки охоронним заходам ареал підсніжника складчастого рік у рік розширюється, він з’являється в місцях, де ніколи раніше не ріс. Нині його загальна площа сягає понад 60 гектарів, — зазначає директор ДП «Кам’янське лісове господарство» Віталій Верес.