Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Будівельне ТОВ «АМК РЕМ-БУД», що спеціалізується на ремонті доріг, широко знане в Україні. Робітники товариства нині працюють на низці об’єктів у різних областях, у тому числі Сумській.

Так, на території Лебединської територіальної громади бригада активно лагодить ділянку автошляху між селами Московський Бобрик та Боровенька, яка не ремонтувалася десятками років і зараз особливо проблемна.

Важливості додає обставина, що дорога з’єднує Сумську та Полтавську області, тож з часом водії і пасажири зможуть комфортно долати ці кілометри.

Однак, як запевняють у товаристві, після ремонту її буде – не впізнати.

Свого часу компанія виграла відповідний тендер, який оголосило ДП «Дороги Сумщини». Згідно договору всього буде полагоджено 14,5 кілометра дорожнього полотна, з яких 2,75 – нинішнього року.

Робітники вже вклали шар щебенево-піщаної суміші, зараз облаштовують шар вирівнювання, а затим приступлять до вкладання верхнього асфальтобетонного покриття.

Тим часом на фінішну пряму виходять роботи біля села Таранське Конотопського району, де ремонтники лагодять під’їзд до цього населеного пункту. Для поточного дрібного ремонту використовується сучасна пневматична струменева машина, що дозволяє дотримуватися високої якості полагодженого полотна.