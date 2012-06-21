Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця нинішнього року Уманський центр накопичення молока Асоціації виробників молока вийде на повну потужність — 60 тонн молока на добу. Центр офіційно відкрито минулого року в Умані як ТОВ «Перший молочний кооператив». Його завдання — скооперувати фермерів, які мають добовий надій молока до 6 тонн. Завдяки цьому вони можуть продавати сировину більшим лотом та отримувати конкурентніші ціни.
Як повідомила віце-президент Асоціації Ганна Лавренюк, зараз центр поступово нарощує потужності. Налагоджується співпраця з господарствами, розташованими в радіусі 100-150 кілометрів від Умані, це, в першу чергу, — Уманський, Жашківський, Шполянський та Маньківський райони.
Детальніше про актуальні для молочної сфери проблеми говоритимуть 5-6 березня на ХХІІ Міжнародному молочному конгресі, у якому візьмуть участь близько 1500 учасників молочного бізнесу, серед яких спеціалісти, ветеринари, технологи, менеджери, експерти галузі, представники влади, посольств, міжнародних організацій, фінансових установ, комерційних компаній. Досвідом ділитимуться керівники топових господарств та провідні фахівці молочної галузі.