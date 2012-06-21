У рамках програми Президента України «Велике будівництво» ремонтники ТОВ «Роад Констракшн» із групи компаній RGM group, що впродовж багатьох років працює на Сумщині, лагодять дві автомобільні дороги сполученням Суми-Миропілля-Осоївка та Суми-Краснопілля-Богодухів.

За повідомленням прес-служби групи компаній, на першій магістралі фахівці доведуть до ладу 15-кілометровий відрізок, від якого на сьогодні залишається хіба що назва. Окрім ремонту, також нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки, облаштують тротуари, доріжки для пішоходів, автобусні зупинки тощо.

Термін виконання — до кінця нинішнього року.

На іншому об’єкті, де виконується поточний середній ремонт, уже виконано фрезерування та знепилення, на черзі — нанесення верхнього шару покриття, для чого буде використана щебенево-мастикова суміш.

Так, термін експлуатації автомобільного полотна втричі триваліший, значно вищий коефіцієнт зчеплення автомобільних шин з дорожньою поверхнею, мінімальний рівень шуму під час руху, підвищена стійкість до механічних пошкоджень тощо.