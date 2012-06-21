Три українські тенісистки увійшли в заявку парного турніру на Вімблдоні

У парному розряді Вімблдонського турніру, який пройде в Лондоні (Велика Британія) з 28 червня по 10 липня, виступлять три тенісистки України.

Як інформує BTU, Надія Кіченок заявилася на турнір разом з румункою Ралукою Олару, Марта Костюк - з Оленою Остапенко з Латвії, а Людмила Кіченок зіграє разом з японкою Макото Ніномвєю, передає Укрінформ.

З Топ-20 одиночного рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) в парному турнірі планують зіграти австралійка Ешлі Барті (з Дженніфер Брейді зі США), американка Софія Кенін (зі швейцаркою Беліндою Бенчич), бельгійка Елізе Мертенс (з Сє Шувей із Китайського Тайбея) і голландка Кікі Бертенс (із співвітчизницею Леслі Паттінамою Керхов).