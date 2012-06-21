Щонайменше 113 осіб зникли безвісти після селевого зсуву в Японії, що стався в містечку Атамі в префектурі Сідзуока, на найгустонаселенішому острові Хонсю. Роботі рятувальників, які намагаються розчистити будинки від грязюки й знайти постраждалих, заважають несприятливі погодні умови.

Селевий зсув рухався зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину. Під його потужним ударом десять будинків було повністю зруйновано, ще до 300 пошкоджено. На кадрах які потрапили в соціальні мережі, видно, як чорна хвиля багнюки й каміння несеться з гір у напрямку моря, руйнуючи будинки на своєму шляху.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга ініціював створення спеціальної оперативної групи для усунення наслідків трагедії. До рятувальної операції залучено поліцію, пожежників і військових з усієї країни. Сотням тисяч жителів трьох префектур — Сідзуока, Канагава та Чіба — було наказано евакуюватися після застереження про виникнення повеней.

Селевий зсув стався після тривалого періоду дощів, який спостерігається в кількох регіонах Японії. Рівень опадів у префектурах Сідзуока та Канагава вже перевищили рівень, який зазвичай спостерігається в липні. Японія — гірська густонаселена країна, і зсуви там не виняткове явище. Але у вчених з’являється більше доказів, що через зміни клімату екстремальні погодні умови й деструктивні явища, спричинені ними, стають у Японії дедалі частішими.